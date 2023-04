Milan, Pioli è soddisfatto e pensa già alla Roma: "Sono forti, ma noi..."

MILANO - La doppietta di Leao fa esultare San Siro, il Milan batte il Lecce 2-0 nella trentunesima giornata di campionato. Al termine del match ha parlato così l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli: "Era importante partire forte e portare in campo le prestazioni della Champions. Abbiamo cercato la profondità scegliendo il tempo giusto. Abbiamo avuto pazienza, magari non la lucidità nella gestione dell'ultimo quarto di campo. La partita l'abbiamo comandata e vinta senza rischiare quasi nulla". Su Rafael Leao: "Credo che Rafa deve andare di più, sono davvero pochi i terzini che possono reggerlo. Lui ha un grande potenziale fisico e deve entrare più dentro l'area. Ha tutto per migliorare e per essere ancora più completo. Krunic? Adesso è diventato più di costruzione. Detta bene i tempi ed è un giocatore importante per noi". Sul finale di stagione: "Avevo detto alla squadra che le prossime due avrebbero determinato la nostra posizione finale. Proveremo a vincere da qui alla fine del campionato più partite possibili, stiamo bene e dobbiamo continuare a lavorare al meglio. Derby di Champions? Saranno due partite fantastiche. C'è ancora tempo, dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla sfida di sabato contro una squadra forte, fisica e in forma come la Roma e con un grande allenatore. Sapremo come affrontarla".