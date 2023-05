Leao fa il patto col Diavolo: altri 5 anni con il Milan

MILANO - Svolta decisiva per il rinnovo di Rafael Leao. Dopo un anno e mezzo di trattativa e tanti ostacoli da superare, il Milan ha trovato l’accordo con l’attaccante e lo blinderà fino al 2028. Cinque anni di contratto a 6,5 milioni di euro, bonus compresi, mancano solamente gli ultimi dettagli burocratici prima delle firme. All’interno del contratto sarà presente anche la clausola da 150 milioni di euro. L’annuncio dovrebbe arrivare presto, da domani ogni momento può essere quello giusto per la convocazione del giocatore in sede e l’annuncio in grande stile. Il Milan ha lavorato tantissimo a questo prolungamento, arrivando anche a toccare cifre importanti pur di trattenere il gioiello portoghese, che ha sempre voluto rinnovare. Rafa non ha mai smesso di cercare l’accordo con i rossoneri, anzi ha rifiutato tante squadre straniere per rimanere in Italia. E ora è ad un centimetro dalla firma che lo legherà per tanti altri anni al club che lo ha lanciato a livello internazionale. Prima del match contro l’Inter ne ha parlato anche il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini: «Diciamo che siamo vicini, questa è la volontà del club e naturalmente la volontà del ragazzo. Al di là delle cose tecniche c’erano tante componenti che venivano dal passato».

Accordo con lo Sporting Sono stati importanti gli incontri avuti in sede negli ultimi dieci giorni con Mendes e tutta la famiglia di Leao. Infatti agli incontri a Casa Milan hanno partecipato anche i genitori, l’avvocato di fiducia e il manager che lo ha sempre gestito da quando era bambino. Il passaggio chiave di questo rinnovo è arrivato ieri quando Sporting Lisbona e Lilla hanno finalmente trovato l’accordo economico per risolvere il contenzioso che dura da quattro anni. I francesi hanno versato 22 milioni di euro per risarcire il club portoghese della fuga di Leao nel 2018, quando Rafa risolse unilateralmente il contratto per poi accasarsi a Lilla. La svolta dal punto di vista legale ha tolto un peso enorme a Leao che non dovrà più subire un pignoramento mensile dello stipendio e questo ha dato il via libera al rinnovo con i rossoneri.

Solo tribuna Leao ieri ha saltato il derby per infortunio nonostante abbia provato fino alla fine a partecipare alla gara. L’attaccante non è stato nemmeno convocato per la panchina, ed è servito a poco il test atletico effettuato a Milanello durante la mattinata. «Non ha funzionato il provino, ha ancora un po’ di fastidio e non può scendere in campo. Giochiamo quindi con altre caratteristiche», ha detto Pioli prima della sfida all’Inter. Rafa voleva assolutamente esserci e ha tentato fino all’ultimo ma si è accontentato di vedere la partita dalla tribuna, e a questo punto proverà a recuperare per la seconda sfida con l’Inter. Il portoghese aveva subito un’elongazione al muscolo lungo adduttore contro la Lazio, e in quattro giorni non è riuscito a recuperare. Ora continuerà le cure per essere pronto per il match di ritorno di Champions League in programma martedì prossimo.

