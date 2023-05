Milan, il confronto con gli ultras al vaglio della procura Figc

LA SPEZIA - Una sconfitta pesantissima quella del Milan contro lo Spezia, che ha portato ad un confronto con i tifosi al termine della partita al Picco. La squadra rossonera e il tecnico Stefano Pioli si sono riuniti sotto le gradinate dello stadio, ascoltando le parole di uno dei capi della tifoseria rossonera. Al termine sono arrivati cori di incoraggiamento da parte dei tifosi, per caricare la squadra in vista della sfida di ritorno contro l'Inter in Champions.