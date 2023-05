Pioli e la frase che carica il Milan dopo il ko contro l'Inter in Champions

MILANO - Con l'eliminazione dalla Champions ancora freschissima, "poter giocare già domani è una fortuna". Stefano Pioli va oltre il ko in semifinale con l'Inter, ma non nega che "la delusione subìta è stata forte. Noi tutti speravamo di andare in finale, questo ci ha creato sconforto e delusione. I ragazzi ci hanno messo più tempo, ma ora dobbiamo reagire da grande squadra quale siamo. Abbiamo buttato fuori le lacrime che avevamo, ora ci vuole ferocia".