Milan Club, solidarietà a Maldini e Massara: l'invito ai tifosi

Milan club: "Boicottiamo la società"

"La chat Milan Club esprime la sua totale solidarietà a Paolo Maldini e Frederic Massara in seguito alla decisione della proprietà di estrometterli e di interrompere un progetto vincente. Paolo Maldini è una leggenda per generazioni di tifosi rossoneri e un professionista che è stato fondamentale per restituire all’AC Milan la sua dignità. Per questo la chat assume da oggi il nome di “Milan Club Maldini” e invita tutti i milanisti a disertare lo stadio, a non sottoscrivere alcun abbonamento per la prossima stagione e a boicottare ogni tipo di merchandising con il brand Milan. Rinnoviamo invece il nostro totale sostegno alla squadra. Forza Milan, il nostro Milan".

I firmatari della nota

Malika Ayane

Daniele Abbado

Paolo Antonini

Gianmarco Bachi

Niccoló Barbiero

Alberto Boccaccio

Biagio Bolocan

Gianluca Brullo

Francesco M. Cataluccio

Gian Andrea Cerone

Gino Cervi

Francesco Calligaris

Niccolò Colombini

Simone Colombo

Marco Dall’Acqua

Edoardo Dubini

Alberto Flores d’Arcais

Marcello Flores

Giuliano Foschini

Federico Frascarelli

Luca Formenton

Pietro Formenton

Stefano Guidarini

Antonio Gurrado

Luca Mastrantonio

Francesco Melzi

Luca Morazzoni

Davide Mosca

Giacomo Papi

Jan Pastori

Francesco Picco

Danilo Pierloni

Giovanni Penzo

Fabrizio Ravelli

Giangiacomo Rossi

Carlo Saulle

Alberto Saibene

Giulia Setti

Stefano Sorbello

Jacopo Tondelli

Luca Ussia

Giambattista Venditti

Giorgio Welter

Tommaso Zibordi