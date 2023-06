Dopo Maldini anche Massara saluta il Milan: è ufficiale

MILANO - Dopo l'ufficialità dell'addio di Maldini il Milan ha comunicato anche la separazione dal ds Massara, che termina così la sua esperienza in rossonero. "AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni", si legge nel comunicato diramato sul proprio sito dal club. L'addio anche dell'altro dirigente, dopo Maldini, era atteso e fa parte della rivoluzione messa atto dai vertici della società.