Milan, Romero: "Mi ispiro a Ronaldinho e Kakà. E su Sarri..."

MILANO - Giorno di presentazione per Luka Romero , nuovo volto del Milan di Stefano Pioli . Ecco le parole del trequartista argentino classe 2004 ex Lazio in conferenza stampa.

Milan, Romero: "Ronaldinho e Kakà i miei idoli. A livello tattico sono cresciuto con Sarri"

Romero ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento al Milan: "Sono molto contento di essere qua. I primi giorni sono stati buoni, tutti qui mi stanno aiutando tanto e di questo sono molto felice". L'argentino ha svelato quale posizione in campo gli piace occupare: "Ruolo? Dove mi mette il mister gioco. A me piace più dietro la punta, dove giocava l'anno scorso Brahim. Ma devo dire che mi piacciono tutti i ruoli dell'attacco". Sul suo futuro Romero è chiaro: "Andare in prestito? Penso di stare qua, mi piace l'ambiente. Posso imparare tanto qui perché c'è un livello molto alto. A chi mi ispiro? Ronaldinho e Kakà. Vedevo molto Brahim l'anno scorso e mi è piaciuto come giocava. Con Sarri ho imparato tantissimo a livello tattico".