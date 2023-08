La favorita per lo scudetto? La risposta di Pioli in conferenza

MILANO - Tutto pronto in casa Milan per l'esordio in campionato. I rossoneri lunedì 21 agosto sfideranno il Bologna nel match in programma alle 20.45 allo stadio dall'Ara. Alla vigilia del match ecco le parole del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli : "Favorite? Le prime 4 posizioni negli ultimi anni sono sempre state combattute da 5 o 6 squadre e non credo si discosti tanto la situazione quest'anno. Il Milan dovrà portare avanti tre idee: convinzione, qualità e sacrificio. Se uniremo queste tre caratteristiche, potremo toglierci delle soddisfazioni".

Pioli, le parole sul mercato

"Club e dirigenti hanno ascoltato i miei consigli per caratteristiche per i nuovi giocatori. E tutti volevano venire qui. Tutti coloro che già c'erano, sono arrivati alla preparazione cresciuti, perché la scorsa stagione ci ha insegnato tanto. Hanno le idee chiare su cosa vogliamo ottenere e cosa dobbiamo fare per ottenerlo. La preparazione è filata via per quel che ci eravamo prefissati, in questo mese mi è piaciuto l'atteggiamento. Domani con il Bologna sarà importante partire bene, ma non sarà questo risultato a determinare il percorso della nostra stagione", ha concluso il tecnico dei rossoneri.