Milan, ecco Pellegrino: prima le visite mediche poi la firma sul contratto

MILANO - Non si ferma il mercato del Milan in una sessione che sta rimodellando profondamente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il club rossonero sta per riempire la casella vuota lasciata in difesa dopo la partenza di Gabbia al Villarreal con Marco Pellegrino. Il difensore argentino classe 2002 è arrivato in Italia e sta sostenendo le consuete visite mediche alla clinica “La Madonnina”, propedeutiche alla firma sul contratto (giugno 2028) con il Diavolo. Per Pellegrino il Milan verserà all’Atletico Platense circa 3 milioni di euro (più bonus), con una percentuale sulla futura rivendita in favore del club sudamericano, per una trattativa chiusa ben al di sotto degli 8 milioni di euro chiesti dall'Atletico Platense e dal suo presidente, arrivato in Italia per trattare direttamente con il Milan.