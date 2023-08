Milan, Pioli: "Attaccante? Il club saprà cogliere occasioni"

MILANO - Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Torino , un avversario che non può essere sottovalutato: "Abbinano organizzazione a fisicità, oltre a giocatori di qualità. Sono una squadra da parte sinistra della classifica, che può mettere tutti in difficoltà. Noi stiamo bene, siamo alla seconda giornata e vogliamo insistere, vogliamo superare le difficoltà con soluzioni giuste, specie nel recupero palla per essere pericolosi". Sempre riferendosi ai granata, ha aggiunto: "Domani affrontiamo una squadra che nelle ultime quattro trasferte ha vinto quattro volte. Conosciamo le difficoltà, sappiamo come vogliamo giocare, c'è molta positività. Sarà importante muoversi bene senza palla, il Torino è abituato a marcature aggressive, molto individuali. Vanno letti bene i tempi dei movimenti e abbiamo le caratteristiche giuste per farlo. Col Bologna abbiamo concesso qualcosa di troppo, serve maggiore lettura nella fase difensiva".

Milan, Pioli e il mercato

Durante la conferenza stampa c'è modo anche per parlare di calciomercato e della questione relativa all'attaccante che dovrebbe arricchire il reparto offensivo del Milan: "Da allenatore preferirei che il mercato finisse prima dell'inizio del campionato, e non capisco perché non si riesca a trovare una soluzione. Sono concentrato sulla partita di domani, ma ho un club organizzato che saprà cogliere le occasioni. In questo momento c'è Giroud, c'è Colombo e c'è Okafor che può fare la punta. Siamo coperti". Poi ha concluso: "Nella mia testa vorrei una squadra con doppi ruoli e poi attingere dai giovani. Se parliamo di tre portieri e doppi ruoli, siamo sui 25 giocatori. Vice Theo Hernandez? Bartesaghi è interessante, quando non sarà con noi andrà con la Primavera. Come vice Theo ci sono anche Calabria e Florenzi, abbiamo le soluzioni interne in caso di assenza di Theo".