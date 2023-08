Milan-Cardinale, compleanno col botto: ora vale 1,06 miliardi (+83%)

Il primo compleanno di Gerry Cardinale al timone del Milan cadrà ufficialmente giovedì 31 agosto: il pimpante 4-1 al Toro e il primato in classifica a punteggio pieno sono stati il regalo anticipato della squadra al fondatore e managing partner di RedBird. Il quale ha anche altri buoni motivi per festeggiare. Prima del debutto bolognese, Cardinale aveva dichiarato: "Siamo qui per vincere in modo intelligente, perché vogliamo vincere a lungo, non una volta sola. Potremmo anche non fare sempre bene, ma non smetteremo di provarci finché non avremo vinto tutto il possibile. E nello scenario attuale, la nostra capacità di realizzare con successo un'evoluzione positiva,dentro e fuori dal campo, potrà concretizzarsi solo attraverso una gestione finanziaria accorta e sofisticata". Parole giuste. E vere, a giudicare dal rapporto annuale di Football Benchmark, la piattaforma specializzata che, rimarca il suo fondatore Andrea Sartori , "fornisce una vasta gamma di dati sulle prestazioni commerciali delle società calcistiche, sui valori di mercato di migliaia di calciatori e sulle prestazioni degli account dei social media più importanti". Ebbene, anche l'ultimo dossier di Football Benchmark, analizzato con la consueta acutezza da Gianni Dragoni sul Sole- 24 Ore, si rivela un gradito regalo di compleanno per Cardinale . Nell'arco di dodici mesi, presi in esame i primi sette campionati europei il Milan ha registrato il maggior incremento del suo valore d'impresa (+83%), schizzato a 1,026 miliardi di euro.

Il Milan meglio del Manchester City

Una progressione addirittura superiore rispetto al Manchester City campione d'Europa che oggi vale 4,73 miliardi di euro e ha scalzato il Real, (4,13 miliardi di euro) dalla testa della classifica "European Elite 2023" detenuta per quattro anni di fila. Per evidenti ragioni temporali, l'exploit dei Citizen non tiene conto del poker guardioliano 2023 (Champions League, Premier, FA Cup e Supercoppa europea). In terza posizione c'è il Manchester United (valore 3,932 miliardi). Dove per valore s'intende la stima di Football Benchmark riferita al 1° gennaio 2023, basata sui dati economici della stagione terminata il 30 giugno 2022. "Lo studio ha altre due caratteristiche importanti. La prima evidenzia la forza economica sempre più schiacciante del calcio inglese, presente con 11 squadre sulle 32 complessive di sette campionati, con un'incidenza del valore d'impresa pari al 45% del totale. La seconda segnala un incremento del valore aggregato dei 32 club del campione a 51,7 miliardi di euro, con una crescita del 40% sull'anno precedente (era 37 miliardi). I grandi del calcio europeo hanno recuperato completamente il terreno perduto durante le due stagioni colpite dalla pandemia, perché il valore a gennaio 2023 superava del 30% il precedente record rilevato a gennaio 2020".

Le altre italiane

In ambito italiano, alla crescita tumultuosa del Milan fa da contraltare la flessione della Juve, superata dall'Arsenal e scivolata al dodicesimo posto. Fino a due anni fa era decima: è evidente quanto abbiano inciso le vicissitudini giudiziarie e i risultati negativi della squadra sia in ambito nazionale sia internazionale. Secondo Football Benchmark, la Juventus ha un valore d'impresa di 1,794 miliardi, in crescita sì del 12% rispetto all'anno precedente, ma questo è l'incremento più basso fra i 32 principali club europei e sul dato finale 2023 inciderà in maniera rilevante la mancata partecipazione della Juventus alla Champions League. L'Inter occupa la posizione n.14 (valore 1,258 miliardi, +26%), il Milan è 15° con 1,06 miliardi; il Napoli è 17° con 706 milioni (+46%), nella consapevolezza che l'Effetto Scudetto determinerà un balzo in avanti dei partenopei; l'Atalanta è ventiduesima con 576 milioni (+27%), nonostante la mancata partecipazione alle coppe europee nell'ultima stagione; la Roma è 25^ (555 milioni, +34%), la Lazio è 31^ (429 milioni, +42%).

L'importanza del nuovo stadio per il Milan

Il valore dei club - ha sottolineato il Sole-24 Ore - "viene calcolato da Football Benchmark con il metodo dell'enterprise value: calcola il valore di mercato del capitale detenuto dai soci (o patrimonio netto), più i debiti finanziari meno la cassa. Così si determina quanto vale una società indipendentemente dalla struttura del capitale usato per finanziare l'attività. L'analisi viene elaborata con un algoritmo che tiene conto di cinque fattori: redditività, popolarità, potenziale sportivo (in base al valore della rosa), diritti tv, proprietà dello stadio". Rimarcato come si tratti di stime che dovranno trovare conferma nei dati concreti della nuova stagione, non è difficile immaginare perché sia così importante la questione nuovo stadio per il MIlan. L'impianto di proprietà assicurerà ai rossoneri un'ulteriore accelerazione del cammino virtuoso che RedBird ha intrapreso un anno fa. E garantirà alla società un futuro ancora più luminoso. No doubt, Mr. Cardinale: il suo primo compleanno rossonero non potrebbe essere più corroborante.