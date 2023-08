Milan, guarda che record per Giroud: la statistica è strabiliante

MILANO - Chi lo ferma più? Di certo non l'età, in presenza di così tanti gol. Olivier Giroud resiste anche a ogni cambio di modulo , sempre con la propria dote migliore. Ha dato una sgasata anche in questo avvio di stagione. Mentre il Milan riempirà la (corta) settimana che porta all'Olimpico con la ricerca di un altro attaccante, c'è un Giroud da record: cinque partite di fila a segno in campionato , gli era successo solo una volta nel 2015 con l'Arsenal in tutta una carriera da bomber consumato. Le ultime cinque gare ufficiali del francese si sono tradotte in otto gol, tornando indietro fino all’ultimo segmento dello scorso campionato. Giroud nei suoi primi due anni in Italia è stato il capocannoniere rossonero , ora è di nuovo partito col piede giustissimo.

Giroud punto fermo per Pioli

In tutto questo, l'estate di mercato sta svuotando il Milan dei goleador o presunti tali. L'uscita di Ibrahimovic, in scadenza contrattuale, si abbina a quelle di De Ketelaere, Messias, Rebic, il nuovo prestito di Maldini e forse quello di Colombo. Quindi Giroud unico punto fermo nell'attacco rossonero. Due stagioni di fila come capocannoniere del Milan non possono passare inosservate ma solo consolidare certezze per un altro anno alla guida del reparto. Giroud spegnerà 37 candeline a fine settembre, con la stagione già entrata nel vivo. Ricapitolando: la tripletta alla Sampdoria alla terzultima dell'anno scorso - quando il Milan doveva ripulirsi dalla macchia di un doppio euro-derby perso nettamente - il gol alla Juve per timbrare un'altra qualificazione in Champions e la chiusura con un rigore segnato al Verona. Quindi la capocciata anti-Bologna, otto giorni fa, e la doppietta contro il Torino sabato scorso. Un preciso percorso nel segno del gol, tanto più che il Milan può complessivamente gonfiare certi numeri della fase realizzativa: dal 2014 non cominciava con sei esultanze nelle prime due giornate.

Milan, è un Giroud senza limiti

Di questo passo, per il francese - che quindi in settimana saprà definitivamente il nome del suo vice - può finire nel mirino il record di gol in una singola stagione, coppe comprese: Giroud ne segnava 25 con la maglia del Montpellier nel 2012, anno di uno scudetto vinto da outsider un po' come quello del Milan due anni fa. Per un Giroud senza limiti, lo dice l'avvio allo sprint di questo campionato, è possibile mettere la freccia anche verso questo obiettivo.