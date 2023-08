Pioli prima della Roma: "Con o senza Dybala e Lukaku non fa differenza"

Il calendario corre e dopo i primi impegni contro Bologna e Torino, il Milan si avvicina al terzo appuntamento stagionale. Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della trasferta dell'Olimpico contro la Roma. "Ogni gara è importante - ha detto in conferenza stampa - giocheremo contro una squadra molto forte allenata da un grande allenatore. La Roma non è partita bene ma sotto certi aspetti ha raccolto numeri importanti, noi vogliamo vincere e dare continuità ai successi contro Bologna e Torino. Cercheremo di essere determinati, attenti, propositivi e pericolosi. Impegni come quello di Roma ti obbligano a ridurre al minimo il margine d'errore, ci siamo preparati al meglio possibile per superare un test così difficile". "L'ambiente di Roma lo conosciamo bene, è sempre bello giocare in stadi pieni affrontando avversari complicati ma anche stimolanti. Con o senza Dybala e Lukaku, i giallorossi sono fisici, hanno qualità, sono temibili in situazione di palla inattiva e in generale concedono poco".