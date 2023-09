Milan, Pioli punta su Kalulu contro l'Inter: l'obiettivo è sfatare il tabù

MILANO - Dieci giorni per studiare le mosse anti-Inter : prove tecniche di un reparto che ultimamente non ha preso il derby per il verso giusto. Metà del reparto che giocherà la stracittadina, intanto, è rimasto a Milanello: Kalulu, in particolare, mette nel mirino una partita che lo riporterà in campo dall'inizio a quattro mesi dall'ultima volta. Fuori Tomori e dentro Kalulu , la sentenza l’hanno data gli ultimi minuti di Roma-Milan quando il centrale inglese è stato espulso : nel derby niente copia-incolla, per la prima volta Pioli dovrà cambiare una formazione che nelle tre giornate iniziali di questo campionato è sempre rimasta la stessa . Con risultati al seguito e ora proiettata sul cambio di rotta per spezzare il tabù-Inter. Soprattutto per quel che riguarda i meccanismi difensivi, davanti ai cugini le cose nel 2023 sono andate molto male al Milan.

Kalulu, un jolly per la difesa del Milan

Storia di quattro partite e sette gol incassati: una Supercoppa Italiana evaporata a gennaio, più il verdetto schiacciante di due semifinali di Champions League in maggio. Oltre alla sconfitta di misura nel derby di ritorno a inizio febbraio: quella volta Pioli brevettava una difesa a tre, con Kalulu titolare, che avrebbe poi sorretto il Milan per un mese.

Peraltro il francese, dalla sua ultima apparizione da titolare (Spezia-Milan) a questa parte, trova proprio nell’ultimo derby l’occasione in cui ha messo insieme il minutaggio più alto. Ora però è il momento di attrezzare il Milan con la giusta corazza per il derby che verrà: serve un Kalulu - più avanti nelle gerarchie rispetto a Kjaer - a sua volta in grado di invertire certi numeri. Da fine febbraio a oggi infatti, quando Pioli lo ha schierato dall’inizio il Milan ha vinto una sola volta. Era il 2-0 sul Lecce a San Siro. Ma Kalulu non ha mai smarrito l’idea di essere uno degli irrinunciabili, per questo Milan che lo scorso anno ha scoperto strada facendo la solidità del tedesco Thiaw. Kalulu, appena uscito dal giro dell’Under 21 per ragioni anagrafiche, è stato uno di quelli sui quali il Milan ha puntato subito: il rinnovo contrattuale sottoscritto a novembre lo conferma. Cresciuto nel tempo, il francese sfrutta la capacità di giocare sia al centro che sulla destra - equamente suddiviso nei due ruoli, la scorsa stagione - facendo anche il vice-Calabria.

Milan, difesa 'decimata' dalle nazionali

A proposito, è proprio il capitano l’altro titolare nella difesa rossonera che in questi giorni si sta allenando a Milanello: domani sarà il terzo giorno consecutivo di lavoro, dopo la ripresa. Reparto sparpagliato in questi giorni, aspettando l’Inter. Gli altri due, Theo Hernandez e Thiaw, cominceranno i loro impegni internazionali tra stasera e sabato: ultimi sforzi per l’esterno francese contro l’Irlanda, sulla strada delle qualificazioni all’Europeo, mentre il centrale tedesco è atteso dal test col Giappone tra due sere. Un’amichevole, questa, mentre di soft nel derby non ci sarà proprio nulla.