Infortunio Giroud con la Francia: esce in lacrime, le condizioni

PARIGI (Francia) - Brutte notizie per il Milan e Stefano Pioli. Durante la sfida tra la Francia e la Repubblica d’irlanda, il centravanti transalpino Olivier Giroud si è infortunato alla caviglia dopo pochi minuti di gioco. L’attaccante rossonero ha provato a rimanere in campo, ma alla fine è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo 26 minuti lasciando il postoall'interista Marcus Thuram. Giroud è uscito in lacrime, al momento non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni.