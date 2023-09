Clamoroso Milan, scende in campo Ibrahimovic! Colloquio con Pioli prima del Newcastle

MILANO - Visita a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic a Milanello per la seduta di allenamento rossonera aperta parzialmente alla stampa, alla vigilia di Milan-Newcastle di domani sera a San Siro, debutto stagionale in Champions League per la squadra di Pioli.

Ibrahimovic a colloquio con Pioli

L'ex attaccante svedese si è presentato al centro sportivo rossonero a 48 ore dalla sconfitta per 5-1 nel derby e si è intrattenuto a bordo campo con l'allenatore Stefano Pioli, con il capo degli osservatori Geoffrey Moncada e con altri membri dello staff tecnico, durante una seduta d'allenamento che ha visto presenti anche i giocatori non inseriti in lista Uefa, come Pellegrino e Romero. Lo svedese, in jeans, maglia nera e cardigan nero, ha seguito buona parte dell'allenamento. Presente a Milanello anche l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani.