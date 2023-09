Milan, caso Leao dopo l’errore in Champions: Pioli può fermarlo

La prova opaca in Champions League di Rafael Leao ha scatenato polemiche e critiche. Più alto è il livello di un giocatore e maggiore è l’attenzione nei suoi riguardi. Leao ora è il fulcro dell’attacco rossonero e più in generale è la stella della formazione di Stefano Pioli, e quando non è decisivo lo si nota subito. Martedì contro il Newcastle non ha vissuto una serata brillante, è stato discontinuo e a tratti irritante, e non solo per la conclusione sbagliata in area inglese. In quel frangente, dopo aver saltato due difensori del Newcastle , Leao ha pensato di poter osare la giocata di tacco, finendo però per ciccare goffamente la conclusione. È stato uno dei vari gol divorati dal Milan, e alla fine della partita le scelte in fase offensiva hanno pesato in negativo, perché i rossoneri hanno perso due punti per strada in ottica qualificazione agli ottavi. Un pareggio che ha potato la tifoseria milanista a dividersi su Rafa, tra chi lo ha difeso per una partita storta e chi si aspetta da lui il salto di qualità nelle sfide che contano.

Tra derby e rotazioni: le scelte

Leao però arrivava dalla partita con l’Inter in cui aveva segnato il gol del momentaneo 2-1, ma anche da gesti e smorfie di disappunto per gli altri tre gol incassati dal Milan nel secondo tempo. Insomma un Leao insofferente all’ennesima sconfitta contro l’Inter, e probabilmente questo ha inciso anche sulla prestazione successiva in Champions League. Il ventiquattrenne di Almada è apparso un po’ giù di tono sia sotto il profilo atletico sia sotto quello mentale. Ecco perché tra la partita contro il Verona e quella di Cagliari, ovvero le prossime due sfide ravvicinate in campionato, il portoghese potrebbe riposare e non giocare almeno una delle due. Non si tratta di panchina punitiva, bensì una logica di rotazione che Pioli aveva già in mente di applicare avendo studiato il calendario in questa parte finale del mese di settembre. Un turno di riposo potrebbe far bene sia a Leao che Giroud per recuperare energie psicofisiche. Oggi a Milanello il tecnico rossonero valuterà la formazione migliore e sceglierà se utilizzare Leao col Verona o col Cagliari.

Il Milan ha fiducia in Leao

Tutto il Milan però sta con Leao, sa che ora ha una responsabilità maggiore dopo il rinnovo a cifre alte e soprattutto dopo che ha scelto di indossare la maglia numero dieci. I compagni sono con lui, come dimostrano le parole di Fikayo Tomori, tornato sulla partita pareggiata col Newcastle e sul gol sbagliato da Leao: «Rafa doveva essere più concreto? Forse sì, ma conosciamo bene le sue qualità. Ma in queste situazioni, specialmente in partite così, bisogna segnare. Lui sa bene che doveva segnare in quell’azione. Ma guardiamo avanti: sono sicuro che alla prossima occasione Rafa farà gol». Anche gli altri compagni di squadra si sono schierati tutti a favore del talento portoghese. In vista del prossimo impegno contro il Verona non giocherà Mike Maignan a causa di un fastidio al flessore, ma sono state escluse lesioni. Sospiro di sollievo in quel di Milanello.