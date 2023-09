Jovic e la promessa al Milan: "Un sogno che si avvera, pronto a sostituire Giroud"

MILANO - "Da piccolo tifavo Milan, lo tifavano anche mio padre e i miei amici. Finalmente sono riuscito a realizzare il mio sogno. Cercherò di migliorare in ogni allenamento": è la promessa di Luka Jovic, attaccante del Milan e decimo acquisto dell'importante campagna acquisti del club rossonero. Si presenta in conferenza stampa ora che il campionato è già entrato nel vivo e proprio quando serve un po' di riposo al compagno di reparto Olivier Giroud. "Olivier è un grande giocatore, il migliore della Francia, ha avuto successo in grandi club e ogni giorno mi impegnerò per imparare qualcosa da lui e quando servirà sostituirlo", spiega il serbo. Per arrivare al Milan Jovic ha dovuto aspettare, dopo un primo sondaggio di Maldini poi non concretizzato. Ma il papà di Luka Jovic, che si chiama proprio Milan, da tifoso rossonero, ci ha sempre sperato. "I miei genitori si sono sacrificati per me e io sono profondamente grato. Lui mi dice di lavorare e di continuare a farlo "sei lì dove dovevi essere", mi dice: e io voglio fare del mio meglio. So gestire la pressione e voglio dare il mio contributo".