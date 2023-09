Milan, la reazione di Leao dopo il gol al Verona: il gesto per Pioli

MILANO - Prima la pesante sconfitta nel derby, poi il pareggio senza gol contro il Newcastle all'esordio nel girone di Champions League. Non è un momento facile per il Milan e nemmeno per Leao, criticato in lungo e in largo per un colpo di tacco maldestro non riuscito ma anche per delle questioni extra campo. L'attaccante però ha sbloccato il match contro il Verona dopo appena otto minuti: palla in rete e il primo pensiero è stato per il suo allenatore, Stefano Pioli.