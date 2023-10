Genoa-Milan, espulsi i due portieri: Giroud va tra i pali e salva il risultato

GENOVA - Due portieri espulsi nella stessa partita. Non è record, ma poco ci manca. Accade tutto nei minuti di recupero, quando il Milan è in vantaggio per uno a zero grazie a una rete di Pulisic. A quel punto, il Genoa attacca, e il portiere rossonero Maignan è costretto a uscire dalla propria area di rigore per anticipare Ekuban; l’intervento è pericoloso, l’estremo difensore colpisce il pallone, ma travolge l’avversario: l’azione, rivista al Var, comporta l’espulsione del francese. In porta va Olivier Giroud, che nell’assalto finale dei padroni di casa compia un intervento risolutivo.