Il sogno di Leao: "Mi piacerebbe diventare capitano del Portogallo"

ROMA - "Mi piacerebbe diventare il capitano del Portogallo. Per me, per la mia carriera e per la mia famiglia sarebbe una cosa molto importante". Parole di Rafael Leao, pronunciate direttamente dal ritiro della nazionale lusitana in vista dei prossimi impegni, contro Slovacchia e Bosnia: "Rappresentare la Nazionale - prosegue Leao - è sempre un motivo di orgoglio, a maggior ragione se indossi la fascia da capitano". In vista dei prossimi incontri, a Leao viene chiesto se si attende di essere titolare, dopo le prove con il Milan: "Sono felice di essere qui, ho la fiducia dell'allenatore ed è lui che decide. Io do il massimo, se non sono titolare non mi rende triste, abbiamo molti giocatori di qualità".