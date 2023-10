Milan, che guaio in porta contro la Juve: Sportiello ko, gioca il terzo portiere Mirante!

Arrivano brutte notizie dall'allenamento odierno del Milan . Marco Sportiello ha infatti accusato un problema muscolare che non gli permetterà di scendere in campo contro la Juve .

Milan, è emergenza in porta con la Juve

Dopo la squalifica di Maignan, Sportiello sarebbe dovuto scendere in campo da titolare contro la Juventus. L'ex Atalanta ha però subito una lesione al legamento gemello mediale del polpaccio. Un problema che non gli permetterà neanche di essere convocato. Toccherà quindi ad Antonio Mirante difendere la porta di Pioli. Il terzo portiere rossonero non gioca una partita intera dal 2021, quando vestiva ancora la maglia della Roma.