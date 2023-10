Pioli e le scommesse di Tonali: "Sono sorpreso e scioccato"

MILANO - Nella conferenza stampa alla vigilia dell'attesissima sfida tra Milan e Juve Pioli si è soffermato anche sul Tonali , rossonero fino alla scorsa stagione ed oggi coinvolto nella bufera del caso scommesse. Il tecnico ha speso parole al miele per il suo ex giocatore: "Siamo rimasti sorpresi e scioccati da questa situazione . Il nostro pensiero va a Sandro. Se gli volevo bene dieci ora gli voglio bene cento. Sa che se posso essere d'aiuto sarò sempre al suo fianco. Proverò ad aiutarlo".

Pioli: "Tonali si riscatterà, non lo giudico"

"Non lo voglio giudicare per quello che eventualmente ha fatto ma mi piacerebbe giudicarlo per come riuscirà a superare questo momento, per la voglia di riscattarsi. E diventare anche un esempio per qualcun altro", ha aggiunto l'allenatore del Milan.