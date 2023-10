Milan, arriva la Sim dei tifosi per essere sempre connessi

Che poi, in fondo, anche il calcio è tutta una questione di voci, di interazioni e di connessioni tra le persone. Il Milan lo sa: e solitamente quando chiama, la sua gente risponde al primo squillo. Ecco perché il club rossonero ha deciso di compiere un altro passo nell’universo delle telecomunicazioni, trasformandosi in operatore telefonico (è il primo club in Europa a riuscirci) grazie alla nascita di una Sim card dedicata ai tifosi nell’ambito della collaborazione con il telco partner Afinna One . L’iniziativa è stata presentata ieri sera al Meazza durante la sfida contro la Juventus, promossa tramite led a bordo campo, info sul maxi-schermo dello stadio e annunci dello speaker.

La Sim del Milan, i dettagli del progetto

Il progetto è stato chiamato “AC Milan Connect” e, tra i suoi vantaggi, c’è la fruizione da parte dei clienti di diversi contenuti esclusivi come video e interviste inedite dei calciatori, oltre ai “dietro le quinte” di Milanello e molto altro sulla piattaforma “ConnectVerse”. Per primi potranno testarla, dal 25 ottobre, gli iscritti ai Milan Club, mentre già da oggi tutti i tifosi potranno aderire al pre-lancio sul sito www.acmilanconnect.it. «Chi acquisterà la Sim in questa fase avrà la possibilità di ritirarla direttamente a Casa Milan dalle mani di una leggenda rossonera, visitando gratuitamente il museo - ha spiegato Francesco Fenici, Chief revenue officer di Afinna One - Fino alla fine del mese raccoglieremo nominativi». Si parla già di piani tariffari molto convenienti, addirittura speciali per i primi 1899 iscritti (numero scelto non a caso: è la data di fondazione della società). «Il vantaggio per un club di calcio a diventare anche un operatore telefonico? Avere a disposizione i dati dei tifosi, ma soprattutto poter offrire servizi dedicati e personalizzati e altri prodotti telco come la fibra o i dati internazionali, inclusi i ticket per gli eventi. In questo modo il Milan continuerà a essere un modello, sempre più vicino alle esigenze dei suoi appassionati», ha concluso Fenici.