La dura frase di Cannavaro su Leao: "Superficiale, gli va detto che..."

Al Parco dei Principi occhi puntati su Rafael Leao, al centro delle polemiche nelle ultime settimane. Anche Fabio Cannavaro, a bordo campo con la squadra di Prime Video per commentare Psg-Milan, ha voluto dire la sua. "Leao gioca spensierato, con il sorriso stampato in faccia, forse più per sé che per gli altri? A me questo fatto non piace, deve capire che deve fare il salto di qualità, deve prendersi più responsabilità. Deve capire che la squadra ha bisogno di lui perché è il giocatore più determinante che hanno, quello che ti fa vincere le partite ed è un peccato che solo per una questione di superficialità magari perdi un’occasione. Anche i compagni possono cambiare le cose perché a volte quando hai un giocatore superficiale in squadra glielo devi far capire “amore mio noi stiamo correndo per te e quindi devi essere decisivo”.