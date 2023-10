Pioli verso Napoli-Milan: "Vogliamo cambiare passo"

MILANO - Archiviata la deludente sconfitta europea in casa del Psg, per il Milan, è tempo di rituffarsi sul campionato. Per la squadra di Pioli arriva la difficile trasferta contro i campioni d'Italia del Napoli, una gara che il tecnico rossonero ha presentato così in conferenza stampa: "Arriviamo da due ko negli scontri diretti e la squadra ha voglia di cambiare passo contro una diretta concorrente. La prossima gara è sempre una chance, nello sport come nella vita, devi vivere il presente e la gara che si affronta è sempre la più importante. Domani abbiamo l'occasione di dimostrare di essere migliori". Sul clima che si è respirato a Milanello in questo periodo, Pioli ha spiegato: "Sono stati giorni di lavoro e di dialogo con i giocatori, ma è una cosa che faccio sempre per alzare il livello della squadra e sistemare le situazioni che, nelle ultime due gare, ci hanno visti un po' in difficoltà".