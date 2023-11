Milan, Pioli come Allegri: la curiosità statistica dopo il ko con l'Udinese

Milan, da quando non perdeva due partite in casa consecutive

Perdendo due gare casalinghe consecutive in campionato senza segnare (0-1 contro la Juventus, 0-1 contro l'Udinese), infatti, Stefano Pioli ha rispolverato una striscia negativa che per il Milan non si verificava dal settembre 2012 quando il Diavolo fu batto al "Meazza" prima dalla Sampdoria e poi dall'Atalanta. In panchina, all'epoca, c'era Massimiliano Allegri (fonte Opta).