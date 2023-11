Pazzesco Camarda, rovesciata da urlo: il gol del baby Milan in Youth League è virale

Francesco Camarda , è tra i giovani talenti italiani che in questo momento si stanno mettendo più in mostra nel panorama nazionale e internazionale. E' un attaccante classe 2008 che già gioca nella Primavera del Milan di Ignazio Abate . Dopo la doppietta segnata alla prima giornata al Newcastle infatti, il baby rossonero si è ripetuto oggi, nella gara di Youth League contro il Psg firmando un gol pazzesco in rovesciata dal limite dell'area su cross di Sala .

Camarda, il gol è un capolavoro

In attesa di vedere le gesta dei campioni questa sera in Milan-Psg a San Siro, come detto, la giornata in Youth League ha offerto spunti molto interessanti. Il gol di Camarda è stato infatti pazzesco: il classe 2008, si è coordinato perfettamente su un cross dalla destra di Sala e ha superato con una fantastica rovesciata il portiere del Psg. Una rete di pregevole fattura insomma, che dimostra di nuovo le grandissime qualità di questo ragazzo. E se son rose...