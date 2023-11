Milan-Fiorentina, Camarda in campo a 15 anni e 8 mesi: record storico in Serie A

MILANO - Record di precocità per Francesco Camarda, giovanissimo talento del Milan, entrato in campo nel secondo tempo della gara di campionato vinta 1-0 con la Fiorentina. Il numero 73 rossonero, attaccante di belle speranze, ha sostituito Jovic all'83' battendo il primato di calciatore più giovane ad aver mai giocato in 94 anni di storia della Serie A (iniziata nel 1929-30). Camarda, nato a Milano il 10 marzo 2008, ha infatti 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Il precedente primato apparteneva a Wisdom Amey del Bologna, che ha debuttato a 15 anni, 9 mesi e 1 giorno il 12 maggio 2021 in un match perso 2-0 contro il Genoa. Amey, difensore italiano di origini togolesi, gioca tuttora nella Primavera del Bologna.