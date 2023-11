Milan, Pioli: "Poco brillanti. Camarda? Giovane, ma maturo e con talento"

"Abbiamo giocato una partita particolare, che andava fatta così, forse soffrendo un pò, ma siamo stati squadra e abbiamo lavorato bene. Per questo momento è stata una sfida giocata con testa, anche con un ambiente e uno stadio che aveva bisogno di questo, e che forse oggi era un pò diverso dal solito. Martedì in Champions? Dovremo farci trovare pronti, sono delle partite che si preparano da sole, vogliamo fare bene. Camarda è un bravo ragazzo, è molto giovane, ha talento ed è anche maturo, esordire a questa età non è da tutti, se lo meritava". Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Milan sulla Fiorentina (1-0).

Pioli: "Rischiato troppo sui corner. Juve-Inter? Un pareggio non sarebbe male..."

"La Fiorentina ha alzato molto il proprio baricentro, non eravamo abituati a giocare così, ma dobbiamo farlo e oggi è stato così, sappiamo difendere bassi e soffrire un pò, anche se abbiamo rischiato troppo sui corner. Juve e Inter? Pensiamo a noi, dobbiamo dare continuità al nostro percorso, il risultato migliore sarebbe il pareggio".

Calabria: "Contava solo vincere. Camarda? Ha talento e la testa sulle spalle"

"Oggi era importante solo il risultato. Nelle ultime partite non siamo mai riusciti a chiuderla. Abbiamo sofferto, ma l'importante era vincere". Così Davide Calabria ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del Milan sulla Fiorentina. "La vittoria aiuta. Non vedo l'ora di giocare in Champions. Camarda? Ha grande talento, come tanti altri ragazzi. Può farcela ad arrivare in alto, ma deve volerlo e impegnarsi più di tutti. Ha la testa sulle spalle".