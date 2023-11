Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions se... Tutte le combinazioni

Partita quasi decisiva per il Milan , che sfida il Borussia Dortmund nella 5ª giornata della fase a gironi di Champions League . Al San Siro i rossoneri di Pioli , che ha caricato la sua squadra , si giocano la qualificazione agli ottavi, con il Gruppo F in una situazione complicata .

Milan, la classifica del Gruppo F

1) Borussia Dortmund: 7 punti (3 gol fatti, 2 gol subiti)

2) PSG: 6 punti (7 gol fatti, 6 gol subiti)

3) Milan: 5 punti (2 gol fatti, 4 gol subiti)

4) Newcastle: 4 punti (4 gol fatti, 4 gol subiti)

Milan, le prossime partite del Gruppo F

5ª GIORNATA (28 novembre)

Milan-Borussia Dortmund

PSG-Newcastle

6ª GIORNATA (13 dicembre)

Newcastle-Milan

Borussia Dortmund-PSG

Milan agli ottavi di Champions, tutte le combinazioni

In caso di doppia vittoria contro Borussia Dortmund e Newcastle sarebbe già qualificato agli ottavi. Il Milan è dunque ancora padrone del suo destino.

Potrebbe anche bastare una vittoria con i tedeschi e un pareggio contro gli inglesi, ma servirebbe che il Psg non vinca contro in Newcastle o che il Dortmund non vinca contro i francesi all'ultima giornata.

In caso di pareggio contro il Borussia Dortmund, il Milan dovrà assolutamente vincere contro il Newcastle e sperare anche che il Psg non vinca contro gli inglesi stasera o che il Borussia non vinca contro i francesi all'ultima giornata.

In caso di sconfitta contro il Borussia Dortmund, il Milan sarebbe già eliminato con una vittoria del Psg sul Newcastle. Esistono due casi limite: se Psg-Newcastle terminerà in parità, il Milan dovrà vincere contro gli inglesi e sperare nella vittoria del Borussia sul Psg; se il Newcastle batte il Psg, il Milan dovrà vincere contro gli inglesi e sperare che il Psg non riesce a vincere contro il Borussia.

Milan, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

In caso di arrivo a pari punti, questi saranno i criteri (in ordine) che decideranno quale squadra sarà qualificata: punti ottenuti nelle partite tra le squadre; differenza reti nelle partite giocate tra le squadre; gol segnati nelle partite tra le squadre; differenza reti; gol segnati; gol segnati in trasferta; numero di vittorie; numero di vittorie in trasferta; cartellini; coefficiente Uefa.