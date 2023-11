Milan, brutte notizie per Pioli: Thiaw ko. Le sue condizioni

MILANO - Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo la pesante sconfitta maturata in Champions League contro il Borussia Dortmund che riduce al minimo le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale per i rossoneri, Stefano Pioli deve fare i conti con un nuovo infortunio in difesa. Malick Thiaw, uscito malconcio nel secondo tempo di San Siro per un problema muscolare (aveva lasciato lo stadio in stampelle), si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.