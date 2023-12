Pioli e la curiosa domanda su Batman in sala stampa: la risposta è gelida

MILANO - "O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo", una frase tratta da Batman, il Cavaliere Oscuro, servita da ispirazione per una domanda rivolta all'allenator del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa in vista della partita con l' Atalanta : "Non sono né eroe, né vittima - ha replicato Pioli - ma ho responsabilità, oneri e onori in quanto allenatore del Milan ".

Quali sono le scelte di Pioli su Leao e Kjaer?

In vista del prossimo match, Pioli sostiene che "Per poter fare classifiche definitive mancano ancora troppe partite: in campionato non può mancare la continuità ed è quello che stiamo cercando. Domani abbiamo un'altra grande opportunità , bisogna dare continuità: l'obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro, ma vogliamo fare qualcosa in più. Leao? Decideremo oggi dopo l'allenamento se sarà convocato. Kjaer ha superato il problema muscolare, ma ancora non è pronto. I recuperi sono importanti - prosegue Pioli - Bennacer ha bisogno di recuperare la condizione ma sarà importante per noi. Krunic? Per ora gioca meno per una questione di condizione. Okafor? Non rientra domani", Infine, passaggio su Jovic: "Ha qualità, talento, deve lavorare ed essere intenso. Non parlo solo di intensità di gamba, ma di intensità mentale. Se riuscirà a tenere alto questo livello darà un grosso contributo".

Cosa ha detto Pioli su Gasperini e De Ketelaere?

Pioli, sui prossimi avversari, è convinto: "L'Atalanta lotterà fino alla fine per i primi quattro posti. E' una squadra completa, ha avuto difficoltà nelle ultime partite ma ha presenza, organizzazione, centrocampisti che segnano, servirà una prestazione di alto livello per poter vincere. De Ketelaere? Ha qualità, è sicuramente un giocatore di prospettiva, e se dovesse giocare domani è da seguire". Del collega Gasperini, domani avversario, Pioli ammira "la coerenza dal punto di vista tattico. Ha sempre dato identità alle sue squadra, andando avanti per la sua strada. Non gli ruberei niente, ognuno di noi ha le proprie caratteristiche e le proprie idee, ma è un collega che stimo molto".