Ibrahimovic temporeggia: "Tornare al Milan? “Vedremo cosa succederà”

MILANO - Se ne sta discutendo da mesi, ma fino a questo momento non si è concretizzato nulla. La storia di Zlatan Ibrahimovic con il Milan potrebbe continuare , ma la società e l’ex centravanti non hanno ancora definito il ruolo che lo svedese potrebbe intraprendere all’interno del club rossonero.

Milan, le parole di Ibrahimovic

"Non lo so - afferma Ibrahimovic a Sky Sport - vediamo cosa succede, stiamo ancora parlando, aspettiamo per vedere cosa succederà”. Nei giorni scorsi l’ex attaccante del Milan ha avuto modo di confrontarsi a più riprese con il numero uno di RedBird Gerry Cardinale, ma per il momento l’annuncio del suo ingresso in società è ancora rinviato.