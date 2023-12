Pioli scuote il Milan: “Newcastle? Vale come una finale”

NEWCASTLE (Inghilterra) - Un successo per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Il Milan affronta il Newcastle in trasferta a caccia di punti pesanti. La classifica non sorride ai rossoneri che tuttavia possono sovvertire una situazione che al momento li vede in fondo alla graduatoria del Gruppo F. “Ci aspettiamo un ambiente caldo - afferma il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa - il Newcastle è un avversario energico, intenso e fisico, soprattutto nell'approccio alla partita. Per vincere partite del genere serve una prestazione di alto livello".