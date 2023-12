Pioli bacchetta il Milan: "Questa sera salvo solo una cosa"

Solo un pareggio per il Milan all'Arechi contro la Salernitana (2-2 ). Ecco il commento del tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Dazn: "Il pareggio lascia rimpianti, come tante volte stiamo facendo in stagione. Forse la cosa più difficile era sbloccare la partita e noi ce l’abbiamo fatta, controllando bene la partita. Abbiamo commesso delle disattenzioni che a questi livelli non ci si può permettere. Poi chiaro, siamo riusciti a rimontare, a recuperare un risultato positivo ma non è quello che volevamo”.

Pioli: "Serve più attenzione. Manca continuità. Gli errori si pagano a caro prezzo"

“Manca continuità? E' dovuta a diverse cose -ha sottolineato Pioli-. Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità. Se queste situazioni si ripetono ci vuole più attenzione. L’azione da cui nasce il calcio d’angolo del primo gol noi eravamo tutti sotto, ci vuole più attenzione, ci vuole più intensità. Più presa della marcatura. Tante cose che stiamo pagando a caro prezzo, che non ci permettono di avere continuità. Siamo alla ricerca dell’entusiasmo, siamo alla ricerca della fiducia ma poi dopo ci viene sempre meno ma molto per demeriti nostri e questo non va bene”.

Pioli: "Salvo solo una cosa stasera..."

“Secondo me l’unica cosa positiva che abbiamo fatto è che abbiamo reagito da grande squadra e abbiamo provato a vincerla fino alla fine, abbiamo avuto anche le occasioni. Noi per tutte le situazioni che abbiamo creato dovevamo fare 4-5 gol. Non credo che dipenda dalla qualità dei giocatori -ha concluso il tecnico rossonero-, credo che ci voglia qualcosa di più".