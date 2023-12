Pioli, nervi tesi dopo Salernitana-Milan: una domanda lo fa arrabbiare

SALERNO - Tensione in casa Milan dopo il deludente 2-2 contro la Salernitana. Un risultato che allontana i rossoneri dalla vetta e che alimenta ulteriormente le polemiche nei confronti dell'allenatore Stefano Pioli. L'ex, tra le altre, di Inter, Fiorentina e Lazio non ha nascosto la delusione per il pareggio in una conferenza stampa post-partita dai toni particolarmente accesi.