Krunic, saluto amaro al Milan: "Ci sarebbe tanto da dire..."

Dopo l'annuncio del passaggio al Fenerbahce, Krunic ha salutato il Milan attraverso un post Instagram. Non è mancata una vena polemica tra le righe del messaggio lanciato dall'ormai ex centrocampista rossonero: “Dopo 4 anni e mezzo avrei probabilmente molto da dire ma mi fermo ai ringraziamenti. Inizierò con un grande grazie a Paolo, Ricky e Zvone di avermi dato la possibilità dio giocare in questo grande club. Grazie a mister Pioli per tutti questi anni, alla sua fiducia in me e alla sua stima nei miei confronti”.