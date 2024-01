Maignan e la frase di Ibrahimovic a bordocampo dopo il caso razzismo: “Mi ha detto di fare una cosa”

La sfida tra Udinese e Milan è stata "macchiata" dal caso Maignan, con l'estremo difensore rossonero che è stato oggetto di insulti razzisti da parte di qualcuno presente nella curva friuliana. Maignan ha poi raccontato l'episodio ai microfoni di Dazn subito dopo la fine del match: "Abbiamo vinto e questo è positivo, ma nel primo tempo è successo qualcosa che non deve succedere. Hanno fatto il verso della scimmia, non è la prima volta che succede. Sono uscito dal campo, bisogna fare così in modo da far capire all'arbitro la situazione e per fare dichiarazioni alla Procura. Non volevo più giocare, ma siamo una famiglia e non volevo lasciare i miei compagni così".