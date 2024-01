Caso Maignan, niente cittadinanza a Udine. Fedriga: "Ma il Friuli non è razzista"

UDINE - A Mike Maignan, numero uno del Milan, non è stata concessa la cittadinanza da parte del Consiglio comunale di Udine dopo il caso di razzismo accaduto durante la sfida con l'Udinese. "Ho visto una narrazione che ha colpevolizzato tutti i cittadini del Friuli, ed è sbagliato. La comunità friulana è accogliente e molti giocatori dell'Udinese sono stranieri. Non lo dico per proteggere la mia gente ma se il razzismo diventa colpa di tutti e non in individuale, finiamo per indebolire proprio la lotta al razzismo. Dobbiamo colpire duramente, senza sconti chi si macchia di questo, e mi auguro che anche la magistratura intervenga", ha detto Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, commentando la bocciatura della proposta.