Pioli e le voci su Conte al Milan: "Nessun fastidio, ma mi annoiano"

La sfida al Frosinone, ma non solo. La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del prossimo turno di campionato è stata anche l'occasione per trattare diversi argomenti. Uno di questi è il futuro della panchina del Milan. Pioli è stato interpellato sulle voci che riguardano Antonio Conte e ha risposto così: "Non mi dà nessun fastidio. Un pochettino mi annoia. Ma credo che nel calcio moderno sia così".