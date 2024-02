Milan, mister Pioli contro tutti i pronostici

In principio fu Thiago Motta, il tecnico del Bologna rivelazione già protagonista di un rifiuto notificato, con motivazione ineccepibile (“voglio andare a Parigi”), al presidente del Napoli ADL. La “voce” nacque e si propagò anche in coincidenza della presenza di Moncada, il capo scout milanista, allo stadio bolognese dove, probabilmente, l’interesse più autentico era destinato non soltanto alla stella Zirkzee ma alla maturazione di Calafiori, difensore utilizzato dal suo tecnico in un doppio ruolo contemporaneo, un po’ difensore centrale e un po’ centrocampista. Più di recente il secondo autorevole candidato alla panchina rossonera è diventato Antonio Conte sulla scia di indiscrezioni nate in quel di Torino e poi rilanciate anche da ambienti milanesi e milanisti. Nelle ultime ore poi, dalla Spagna, è spuntata una terza pista, questa volta riferita a Julen Lopetegui, spagnolo di 57 anni, ultimo domicilio calcistico Wolverhampton. Di solito tre indizi fanno una prova secondo classico riferimento letterario. Nel caso del Milan concorrerebbero a certificare la volontà del club di procedere a cambiare guida tecnica per il prossimo torneo. Dopo 5 anni - con un bilancio estremamente positivo - la decisione di cambiare staff tecnico non è così rivoluzionaria. Stefano Pioli, nel frattempo, è stato accostato al Napoli della prossima estate grazie al suo ruolino di marcia rossonero (qualificazione europea, secondo posto, scudetto, semifinale di Champions in sequenza) e alla concezione aziendale del ruolo.