Milan, Pioli: "La differenza tra Spalletti e Mazzarri al Napoli? Vi spiego"

Cresce l'attesa per il match tra Milan e Napoli, in programma domani con fischio d'inizio fissato alle 20:45. In vista della sfida con la squadra azzurra, Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa l'incontro: "Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa, sappiamo che dobbiamo puntare a quello. La concorrenza è molto alta, non dobbiamo pensare troppo oltre. Le stagioni si costruiscono mattone su mattone".