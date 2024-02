Pioli: "L'Inter ha già vinto. Lazio? Il Milan sa come metterla in difficoltà"

Conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del match dell'Olimpico contro la Lazio , in programma domani con fischio d'inizio fissato alle ore 20:45. Il tecnico rossonero ha parlato subito della lotta scudetto che ha definito totalmente chiusa in favore dell'Inter: "L'Inter aveva un calendario difficile, in una settimana doveva affrontare Fiorentina, Roma e Juventus. Superata questa fase in modo così netto, credo sia finita . Il discorso per il primo posto è chiuso. Potrebbero festeggiare lo scudetto contro di noi? Il 21 aprile è troppo lontano, abbiamo la partita di domani con la Lazio, che è difficile, e tanti obiettivi ancora da centrare".

Cosa ha detto Pioli sulla Lazio di Sarri?

"La Lazio è una squadra con grande qualità, arriva da una sconfitta, quindi sarà motivata. E' una squadra che gioca bene, che però può essere messa in difficoltà giocando con intensità, qualità e determinazione per 95 minuti. Vogliamo cercare di rimettere in campo il livello di prestazione di domenica contro l'Atalanta, ottenendo un risultato diverso. La prestazione di Leao con l'Atalanta? Mi ha detto che stava bene. E io gli ho detto 'cerca di stare bene anche nelle prossime partite'...".

"Abbiamo ancora obiettivi importanti"

Pioli ha poi proseguito: "Le critiche sui social? Ci sono e ci saranno sempre. Noi abbiamo ancora obiettivi importanti, sono concentrato su questo e felice ed orgoglioso di allenare qui. Secondo me stiamo facendo un buonissimo lavoro. Lo Slavia Praga? Lo stiamo studiando, ma ora pensiamo solo alla Lazio. Non c'è bisogno di far riposare qualcuno in vista di giovedì, c'è ancora tempo. Abbiamo recuperato tanti giocatori, tra poco si giocherà molto e abbiamo bisogno di tutti".