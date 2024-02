Pioli e la domanda a sorpresa sulle critiche social in sala stampa: la replica è inaspettata

Alla vigilia di Lazio-Milan , sfida valida per la 27a giornata del campionato di Serie A, mister Stefano Pioli ha risposto piuttosto stizzito alla domanda di un giornalista, che ha provato a spostare l'attenzione sul sistema di gioco utilizzato dai rossoneri, con un occhio all' interpretrazione delle due fasi . Dal post partita di Monza-Milan, non sono mancate le critiche social nei confronti dell'ex allenatore della Fiorentina.

Pioli: "5-0-5? È come dire che non so allenare..."

Siparietto nella sala stampa di Milanello alla vigilia del big match dell'Olimpico, tra Stefano Pioli e un giornalista presente. Il tecnico rossonero è stato chiamato a rispondere alle critiche social incassate in questi giorni, a proposito della scelta del modulo e dello scarso equilibrio dei suoi in alcune fasi della partita: "Si attacca e si difende in undici, - ha ribadito Pioli - quindi se diventa un 5-0-5 o un 7-0-3 o un 6-0-4 è comunque sbagliato. E quindi è come dire che non so allenare. Secondo te, prepariamo la partita per giocare col 5-0-5? Ma questa comunque sarà solo una delle accuse...", ha precisato Pioli, che non ha nascosto il suo nervosismo.