Pulisic, insulti e minacce shock sui social per l'episodio in Lazio-Milan

ROMA - La direzione horror di Di Bello in Lazio-Milan ha rovinato la partita e generato il caos. Si è chiuso anche con una rissa finale, ma era inevitabile visto il clima di tensione che si era generato in campo a causa delle decisioni dell'arbitro. E nell'acceso post gara il clima infuocato si è riversato anche sui social, dove tantissimi tifosi della Lazio hanno invaso di insulti e offese becere il profilo Instagram di Pulisic , protagonista dell'espulsione di Pellegrini.

Offese e minacce a Pulisic

Sotto all'ultimo post pubblicato dall'ex Chelsea moltissimi sostenitori biancocelesti hanno deciso di commentare con attacchi e insulti senza contegno. Da "devi morire" a "tanto il crociato arriverà anche per te", fino a "carogna" e "devi spendere tutti i soldi in medicine", si sprecano le offese e le minacce, che chiudono (o forse no) nel peggiore dei modi la partita dell'Olimpico.