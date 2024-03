Milan, meno male che Pulisic c’è: ma in Europa non puoi giocare a mosca Ceca

Mai sottovalutare gli avversari in Europa League, torneo il cui tasso tecnico è in continua lievitazione, dove i gol grandinano e le sorprese non mancano. Il Milan e lo Slavia Praga possono confermare. I rossoneri hanno rischiato di pareggiare una partita che potevano e dovevano vincere a mani basse e si era messa benissimo dopo soli 26', quando i rivali sono rimasti in dieci per la giusta espulsione di Diouf, reo di un fallaccio su Pulisic. Al punto che nemmeno lo splendido 3-1 di Doudera sembrava preoccupare non più di tanto la squadra di Pioli, forte delle reti di Giroud, Rijnders e Loftus Cheek. Invece, nel secondo tempo il Milan si è maledettamente complicato la vita, galeotta la grintosa prova dei boemi, al debutto a San Siro, tuttavia per nulla intimoriti, né dal tempio del calcio né dal blasone degli avversari.