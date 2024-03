Cosa rischia il Milan dopo il caos Finanza

«Violazioni in materia gestionale ed economica». In due pagine del codice di giustizia sportiva della Federcalcio è tratteggiato il rischio al quale va incontro il Milan, qualora fossero rintracciate anomalie sul passaggio da Elliott a RedBird. Fornire informazioni «mendaci, reticenti o parziali» in merito a una cessione di proprietà spalanca gli orizzonti punitivi tratteggiati nell’articolo 31 e approfonditi nell’articolo 8, dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica (sanzione minima) alla retrocessione, fino all’esclusione dal campionato. A tutto questo bisognerebbe poi includere quanto prevede l’art. 4 che impone «lealtà, probità e correttezza». Insomma, lo scenario è complesso e ricco di sfaccettature normative. Il sospetto degli inquirenti è che il club possa aver in qualche modo ostacolato l’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza, nel caso del pallone professionistico affidate alla Covisoc per la gestione ordinaria e, quando c’è un cambio di proprietà, pure alla Coaps, la commissione che stabilisce se i nuovi investitori posseggano determinati requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria.