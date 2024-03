Milan, tutti i dubbi sull’inchiesta: alcune carte sembrano contraddire i pm

MILANO - Il day after la scossa di terremoto giudiziario, con la Finanza nella sede del Milan, circolavano più dubbi che certezze. Dubbio rimane, ad esempio, poter considerare la Figc alla stregua degli organismi preposti a vigilare sui mercati del risparmio (Consob e Bankitalia) nella fattispecie che i pm contestano a Furlani e Gazidis cioè l’ostacolo alla vigilanza. Dubbia anche la solidità di alcuni elementi alla base della richiesta di perquisire la sede del Milan e gli uffici degli indagati. A cominciare dall’identità dell’indirizzo in cui sono domiciliati sia il veicolo del Delaware utilizzato da RedBird per acquisire il Milan che quelli impiegati a suo tempo da Elliott: lo stesso indirizzo ospita 300.000 imprese perché la società domiciliataria (Ct Corporation) conta tra i suoi clienti le più grandi società americane, da Apple a Coca Cola.

Ma in realtà spuntano altri documenti (qui riprodotti) che non sembrano coincidere con la ricostruzione dei pm. Anzitutto, laddove affermano che al vertice della catena di controllo del Milan non vi sarebbe RedBird né Gerry Cardinale: un documento pubblicato dall’avvocato Felice Raimondo sul suo sito, estratto dal modello Adv depositato presso la Securites and Exchange Commission (Sec) mostra come la società in questione (Rb Fc Holdings Genpar Llc) sia proprio un veicolo di RedBird con 7,8 miliardi di dollari in gestione. Fondatore e managing partner: Gerald Cardinale. Pure il veicolo di diritto olandese Rb Fund IV che avrebbe pagato a Elliott buona parte del controvalore per l’acquisto del Milan e che secondo la procura «sembrerebbe non riconducibile a RedBird» sembra invece fare capo proprio a quest’ultimo: lo attesterebbe una semplice visura estratta da Raimondo presso la camera di commercio olandese. Viene da chiedersi piuttosto come mai, in presenza delle anomalie evidenziate dai pm, né la Sec americana né le autorità olandesi (competenti per giurisdizione) abbiano avuto nulla da obiettare.