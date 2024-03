Pioli attacca Baroni dopo il giallo a Theo Hernandez: "Così non va bene"

Pioli dopo Verona-MIlan: "L'ammonizione di Theo Hernandez? Non va bene"

Ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli ha sintetizzato quanto successo in campo nell'arco dei 90 minuti del "Bentegodi", per poi non risparmiare una frecciata al collega Marco Baroni dopo il giallo a Theo Hernandez: “Ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo a Joe Barone, sperando possa rimettersi il prima possibile. Abbiamo interpretato bene la partita, poi è chiaro che gli episodi cambiano la partita. Siamo stati bravi sui gol. L’esultanza di Theo Hernandez? Theo esulta sempre così, dicendo “parlate, parlate” in generale, ma non ce l’aveva certo con la tifoseria del Bentegodi, non era una protesta. La lamentela dell’allenatore del Verona ha fatto sì che nascesse un diverbio, un'incomprensione e che Theo venisse ammonito. E non va bene, anche perché ora avremo anche un giocatore importante squalificato. Io penso che bisognerebbe parlare tanto e bene con i propri calciatori, lasciando stare gli altri giocatori".